Луческу – о Миколенко: Он смело может играть в Серии А

"Миколенко – отличный левый защитник, который может играть и на атаку. Он один из самых востребованных футболистов.

Луческу: Переход в Динамо – это не вопрос контракта, а лишь возвращение к работе

У него были некоторые проблемы после карантина, но Виталий может спокойно играть в Серии А. Надеюсь, мы поработаем с ним", – приводит слова главного тренера Динамо ilNapolista.

Напомним, под руководством Луческу киевляне провели уже два товарищеских матча – 3:0 против Вереса и 1:2 с Десной. Сейчас Динамо продолжает готовиться к новому сезону.

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