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Луческу – о Миколенко: Он смело может играть в Серии А

06:30 - Читати українською
Луческу – о Миколенко: Он смело может играть в Серии А
Виталий Миколенко / ФК Динамо

Главный тренер киевлян Мирча Луческу поделился мыслями относительно потенциала Виталия Миколенко.

"Миколенко – отличный левый защитник, который может играть и на атаку. Он один из самых востребованных футболистов.

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У него были некоторые проблемы после карантина, но Виталий может спокойно играть в Серии А. Надеюсь, мы поработаем с ним", – приводит слова главного тренера Динамо ilNapolista.

Напомним, под руководством Луческу киевляне провели уже два товарищеских матча – 3:0 против Вереса и 1:2 с Десной. Сейчас Динамо продолжает готовиться к новому сезону.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Виталий Виталий Миколенко
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