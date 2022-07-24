Наш соотечественник отличился в товарищеском матче против Блэкпула. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Украинский защитник Виталий Миколенко забил первый гол за Эвертон на межсезонном сборе команды. В рамках подготовки к старту нового сезона английской Премьер-лиги "ириски" померялись силами с представителем Чемпионшипа – Блэкпулом.

Миколенко сыграл один тайм против Арсенала – украинец помог Эвертону удержать ворота на замке несмотря на поражение

23-летний украинец вышел в старте и уже на 6-й минуте вывел ливерпульцев вперед. Шотландский защитник Нейтон Паттерсон протянул мяч правым флангом, обыгрался с одноклубником и навесил в штрафную. Виталий с лёту результативно замкнул передачу в дальний угол ворот.

Напомним, для Эвертона это уже третий спарринг в текущее межсезонье – ранее подопечные Фрэнка Лэмпарда уступили Арсеналу (0:2) и Миннесоте Юнайтед (0:4). Миколенко в обоих матчах провел по тайму.

Миколенко зірвав овації у матчі проти Арсенала – фанати обурилися жартом про українця, а конкурент Віталія провалився