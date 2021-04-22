Защитник Динамо Виталий Миколенко высказался о поведении болельщиков во время матча 1/2 финала КУ против Агробизнеса.

"Людям, которые поддерживали тренера, большое спасибо. Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, которые освистывали, лично мне они неинтересны", – сказал Миколенко в комментарии Футбол NEWS.

"Кто платит вам?" – Луческу жестко наехал на фанатов Динамо после выхода в финал Кубка Украины

К слову, некоторые болельщики киевлян в очередной раз продемонстрировали свое негативное отношение к Мирче Луческу как наставнику Динамо. Во время полуфинального матча Кубка Украины против Агробизнеса вспыхнул словесный конфликт, в который вмешались даже игроки киевской команды.

Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел Динамо в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы "бело-синие" вылетели в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.

Агробизнес – Динамо: Луческу в ударе, игроки сборной феерят, а судейство и регламент портят полуфинал Кубка Украины