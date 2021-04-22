Захисник Динамо Віталій Миколенко висловився про поведінку вболівальників під час матчу 1/2 фіналу КУ проти Агробізнеса.

"Людям, які підтримували тренера, дуже дякую. Дуже раді грати за підтримки уболівальників, а ті, які освистували, особисто мені вони нецікаві", – сказав Миколенко у коментарі Футбол NEWS.

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До слова, деякі прихильники киян вкотре продемонстрували своє негативне ставлення до Мірчі Луческу як наставника Динамо. Під час півфінального матчу Кубка України з Агробізнесом спалахнув словесний конфлікт, у який втрутилися навіть гравці київської команди.

Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів Динамо в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи "біло-сині" вилетіли в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені мають шанси на "золотий дубль". Одна перемога в чотирьох матчах зробить динамівців чемпіонами УПЛ, а в фіналі Кубка України команда Луческу зіграє проти Зорі.

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