Накануне поклонники киевлян в очередной раз продемонстрировали свое отношение к Мирче Луческу как наставнику Динамо. Во время полуфинального матча Кубка Украины против Агробизнеса вспыхнул словесный конфликт, в который вмешались даже игроки киевской команды.

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В течение матча Луческу держался в стороне от разгневанных фанатов, но после игры, по дороге в подтрибунное помещение, все же крикнул в их адрес несколько фраз на английском и русском языках. "Кто платит вам? Ноль поддержки. Вы – не Динамо", – звучало из уст румынского специалиста. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Великий футбол".

Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел Динамо в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы "бело-синие" вылетели в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.

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