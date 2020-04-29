Миколенко стал одной из главных целей Милана на замену топ-защитнику

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко пользуется большим спросом на итальянском рынке.

Милан активно ищет левого защитника, который сможет стать достойной заменой, а то и конкурентом для Тео Эрнандеса, утверждает Рianetamilan.

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Француз демонстрирует превосходный уровень игры после летнего перехода из Реала за 20 млн евро, однако качественной альтернативы ему нет. "Россонери" хотят подписать молодого латераля, который будет стоить недорого и сможет прогрессировать на Сан-Сиро. Два главных кандидата – Антони Робинсон из Уигана и Виталий Миколенко из Динамо. Если Милану не удастся договориться по американцу или украинцу, то будут рассматриваться другие варианты. Среди них называют Мохамеда Фареса (СПАЛ), Матиаса Винью (Палмейрас) и Марка Кукурелью (Хетафе).

Добавим, что Миколенко провел 30 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2023, цена за Transfermarkt – 9 млн евро.

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