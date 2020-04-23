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Шаблий: Президент Динамо будет заинтересован, чтобы Миколенко и Попов попали только в хорошие руки

17:46 61 Читати українською
Шаблий: Президент Динамо будет заинтересован, чтобы Миколенко и Попов попали только в хорошие руки
Попов и Миколенко / фото: Динамо

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал возможный уход из Динамо Виталия Миколенко и Дениса Попова.

"Повышенное внимание к Миколенко, как, кстати, и к Денису Попову, объясняется просто – ребята играют в основном составе Динамо. К тому же Виталий еще и игрок основы сборной, и при этом ему всего 20 лет. Конечно, этот молодой исполнитель интересен многим клубам, но где-то его позиция прочно закрыта, а где-то планируют кого-то продать.

Несколько итальянских клубов серьезно интересуются футболистом Динамо, – агент

Да и у самих футболистов, у их клуба нет прямо-таки огромного желания осуществить трансфер. У ребят хватает мотивации выступать в такой команде, где к ним хорошо относятся. Лишь бы уйти из Динамо? Так вопрос не стоит. Уверен, что президент клуба будет заинтересован в том, чтобы эти футболисты попали только в хорошие руки", – сказал Шаблий в комментарии Команда 1.

Напомним, недавно в европейских СМИ появилась информация, что Дениса Попова планирует подписать итальянский Милан, тогда как Наполи вместе с центрбэком Динамо хочет видеть в своем составе еще и левого защитника киевлян Виталия Миколенко. Правда, на последнего также претендует лондонский Вест Хэм.

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Вадим Шаблий Виталий Миколенко Виталий Миколенко Денис Попов Денис Попов Динамо Киев Динамо Киев Трансферы
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