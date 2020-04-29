Миколенко став однією з головних цілей Мілана на заміну топ-захиснику

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко користується чималим попитом на італійському ринку.

Мілан активно шукає лівого захисника, який зможе стати гідною заміною, а то й конкурентом для Тео Ернандеса, стверджує Рianetamilan.

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Француз демонструє чудовий рівень гри після літнього переходу з Реала за 20 млн євро, однак якісної альтернативи йому немає. "Россонері" хочуть підписати молодого латераля, який коштуватиме недорого і зможе прогресувати на Сан-Сіро. Два головні кандидати – Антоні Робінсон з Вігана і Віталій Миколенко з Динамо. Якщо Мілану не вдасться домовитися щодо американця чи українця, то будуть розглядатися інші варіанти. Серед них називають Мохамеда Фареса (СПАЛ), Матіаса Вінью (Палмейрас) і Марка Кукурелью (Хетафе).

Додамо, що Миколенко провів 30 поєдинків у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 7 асистів. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2023 року, ціна за Transfermarkt – 9 млн євро.

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