Защитник Эвертона Виталий Миколенко получил неоднозначную оценку от разных статистических порталов по поводу своего дебюта за "ирисок".

Украинец получил 204 балла по версии Instat, что является одним из худших показателей среди игроков, сыгравших в матче Халл Сити – Эвертон, сообщает журналист Олег Барков в своем Telegram-канале. Меньше набрал только Бернард (203) из команды соперника. Интересно, что Sofascore и Whoscored оценили Миколенко значительно выше – по версии первых, защитник стал лучшим игроком Эвертона.

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У Виталия было больше всего брака, хотя при этом совершил больше всего перехватов, чаще всего вступал в отбор, принял участие в 16-ти единоборствах. Среди других показателей выделим следующие: ТТД – 98 (72%), xG – 0,22, xА – 0,04, навесы – 1/1, единоборства – 7 (успешные)/16 (общие), отборы – 4/10, перехват – 12, подбор – 8, потери – 5.

Миколенко дебютировал за Эвертон в матче Кубка Англии, где помог пройти Халл Сити в дополнительное время (3:2). Миколенко отыграл все 120 минут.

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