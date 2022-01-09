Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав неоднозначну оцінку від різних статистичних порталів щодо свого дебюту за "ірисок".

Українець отримав 204 бали за версією Instat, що є одним з найгірших показників серед гравців, які зіграли в матчі Халл Сіті – Евертон, повідомляє журналіст Олег Барков у своєму Telegram-каналі. Менше набрав лише Бернард (203) з команди суперника. Цікаво, що Sofascore та Whoscored оцінили Миколенка значно вище – за версією перших захисник став найкращим гравцем Евертона.

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Віталій мав найбільше браку, хоча при цьому здійснив найбільше перехоплень, найчастіше вступав у відбір, взяв участь у 16-ти єдиноборствах. Серед інших показників виділимо такі: ТТД – 98 (72%), xG – 0,22, xА – 0,04, навіси – 1/1, єдиноборства – 7 (успішні)/16 (загальні), відбори – 4/10, перехоплення – 12, підбирання – 8, втрати – 5.

Додамо, що Миколенко дебютував за Евертон у матчі Кубка Англії, де допоміг пройти Халл Сіті у додатковий час (3:2). Миколенко ж відіграв усі 120 хвилин.

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