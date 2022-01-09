Миколенко став найгіршим гравцем Евертона за версією Instat
Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав неоднозначну оцінку від різних статистичних порталів щодо свого дебюту за "ірисок".
Українець отримав 204 бали за версією Instat, що є одним з найгірших показників серед гравців, які зіграли в матчі Халл Сіті – Евертон, повідомляє журналіст Олег Барков у своєму Telegram-каналі. Менше набрав лише Бернард (203) з команди суперника. Цікаво, що Sofascore та Whoscored оцінили Миколенка значно вище – за версією перших захисник став найкращим гравцем Евертона.
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Віталій мав найбільше браку, хоча при цьому здійснив найбільше перехоплень, найчастіше вступав у відбір, взяв участь у 16-ти єдиноборствах. Серед інших показників виділимо такі: ТТД – 98 (72%), xG – 0,22, xА – 0,04, навіси – 1/1, єдиноборства – 7 (успішні)/16 (загальні), відбори – 4/10, перехоплення – 12, підбирання – 8, втрати – 5.
Додамо, що Миколенко дебютував за Евертон у матчі Кубка Англії, де допоміг пройти Халл Сіті у додатковий час (3:2). Миколенко ж відіграв усі 120 хвилин.
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