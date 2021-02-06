"Вырисовался ли стартовый состав? Я бы так не сказал. Тренер сообщил, что в последних трех матчах он равномерно даст игровое время всем футболистам. Как и сегодня – кто-то 75, кто-то 80 минут сыграл, кто всю игру. Так в следующем поединке кто-то больше будет отдыхать.

Динамо – Шкендия – 1:0 – видео победного гола Леднева и обзор матча

Мы не готовились к этой команде, а настраивалась на победу. Как мне показалось, мы в обороне достаточно хорошо сыграли, соперник не имел моментов у наших ворот, и в атаке последнего паса не было. Конечно, любая победа важна, но это сборы, победы не влияют ни на что, а в чемпионате важны", – поделился Миколенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что Динамо минимально обыграло Шкендию (1:0) благодаря голу Леднева на последних минутах.

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