Товарищеский матч 6 февраля 2021

Динамо Киев – Шкендия – 1:0

Гол: Леднев, 85

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) – Кендзёра (Караваев, 61), Забарный, Попов, Миколенко (Сидклей, 77) – Сидорчук (Шепелев, 61), Шапаренко (Андриевский, 61), Буяльский (Дуэлунд, 77) – Цыганков (Леднев, 77), Родригес (Де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61).

Динамо завершает подготовку к возобновлению УПЛ и противостоянию с Брюгге в Лиге Европы. Шестого февраля "бело-синие" провели предпоследний поединок в Турции – соперником стал лидер первенства Северной Македонии и трехкратный чемпион страны. Матч и онлайн-трансляция Динамо – Шкендия стартовал в 16:10 по Киеву. Это был уже четвертый спарринг киевлян на турецком сборе. В предыдущих контрольных поединках подопечные Мирчи Луческу проиграли Лудогорцу (1:2), одолели Динамо Тбилиси (1:0) и разошлись миром с ЦСКА 1948 (2:2).

Динамо – Шкендия: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

С первых секунд поединка македонцы убрали мяч к своим ногам, но довольствовались лишь перепасовкой в ​​центре и на своей половине поля. Первая интересная атака киевлян на 4-й минуте – Буяльский выиграл верховую борьбу и сбрасывал на Шапаренко, который не успел к мячу. А вот спустя две минуты динамовцы слишком увлеклись перепасовкой. Буяльский нашел Кендзёру на правом фланге, тот отдал в штрафную на Виталия, который тонким пасом подключал еще и Цыганкова – красиво, где-то даже немного в лучшем стиле Барселоны, но немного неточно. Шапаренко остроумно разыграл штрафной с Цыганковым, однако Виктор пробил в защитника.

Снова классно сыграл Шапаренко, который на замахе убрал оппонента и разрезным пасом отдал на 15-го номера Динамо, но защитник выбил мяч после навеса последнего. На 15-й минуте киевляне обязаны были забивать. Жерсон подхватил мяч на своей половине поля и разогнал контратаку пасом на Буяльского. Виталий отдал на Цыганкова, тот еще направо на Кендзёру. Томаш в центре штрафной нашел Беседина, который пробил очень неудачно – слабо, низом, и защитник заблокировал. Убийственный момент упустил Артем, такое надо реализовывать. Тут же Нещерет впервые вступил в игру, парируя дальний удар Ибраими, который когда-то выступал в УПЛ за Севастополь.

Цыганков отдавал скрытый пас на Буяльского – похоже, сам Виталий не ожидал такого решения от партнера и не сумел принять мяч. Именно эта парочка была самой активной в первой половине тайма. Жерсон выглядел несколько инородным телом, а Беседин был совершенно незаметен, но именно Артем не реализовал лучший момент за стартовые 30 минут игры. Мог лучше пробить и Жерсон, который в касание с линии штрафной выстрелил куда-то по турецким воробьям. Еще одну перспективную атаку испортили динамовцы – Сидорчук нашел в штрафной Шапаренко, но как Николай принял мяч? Круглый улетел на метра 3 и возможность была упущена.

Капитан киевлян мощно приложился издали – чуть выше, но было слышно аплодисменты от тренерского штаба. Несколько раз Сергей перехватывал мяч на чужой половине поля и отдавал обостряющие передачи на партнеров – отличный первый тайм от центрхава Динамо. Киевляне эпизодически неплохо действовали в атаке, но не хватало завершения – то паса, то удара. Зато Шкендия лишь однажды побеспокоила Нещерета до перерыва – абсолютно спокойные 45 минут и кипера и защиты Динамо. На последних секундах тайма Беседин заработал право на опасный штрафной, который исполнил Шапаренко, пробив в стенку. 0:0 до перерыва.

Первый момент во втором тайме за киевлянами – Жерсон с линии штрафной пробил мимо ближнего угла. Беседин перехватил мяч после неудачного паса вратаря Шкендии, но почему-то решил пробить сразу – кипер исправил свою ошибку. Возможно, где-то поспешное решение Артема, но форвард сам создал себе момент, удачно сыграв на перехвате. Шапаренко и Цыганков продолжали разрывать оппонентов, но это не приводило к опасности у ворот балканцев.

Шкендия ответила очень остро. Алими пробросил мяч мимо Шапаренко, сместился справа в центр и пробил в ближнюю девятку – немного неточно! Первый действительно хороший момент у ворот Динамо. Сразу 5 замен у киевлян на 61-й минуте – Караваев, де Пена, Андриевский, Шепелев и Супряга сменили Кендзёру, Жерсона, Шапаренко, Сидорчука и Беседина соответственно. Буяльский мощно приложился издали, но не попал. Цыганков запустил в прорыв Караваева, который прострелил на Буяльского – Виталий не смог акцентировано пробить. Немного не хватило Супряге, который не добрался до мяча на линии вратарской. Владислав мог создать себе еще один момент, но не смог обыграть защитника один в один после классной передачи от Миколенко.

На 85-й минуте киевляне наконец-то открыли счет – сработала замена. Леднев ударом в касание с нескольких метров поразил нижний угол ворот Шкендии. Голкипер не сумел спасти свою команду. Отметим эффектный пас Андриевского, который тоже вышел на замену. На последних секундах Супряга мог удваивать преимущество, но проиграл дуэль киперу.

В конце концов, 1:0 – Динамо одержало вторую минимальную победу на сборах в Турции. Последний спарринг на турецкой земле "бело-синие" проведут в понедельник, 8 февраля. Соперником станет белорусский БАТЭ, а игра начнется в 10:00 по киевскому времени.

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