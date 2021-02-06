Динамо обыграло Шкендию в рамках подготовки на тренировочных сборах в Турции. Смотрите видео гола в матче Динамо – Шкендия на "Футбол 24".

Динамо захватило инициативу еще с первых минут, однако реализовать свои моменты киевлянам не удалось в первой половине. Второй тайм также был под контролем подопечных Луческу, и на 85 минуте они таки добились своего: Андриевский классно навесил в штрафную, а Леднев оторвался от защитников и в касание пробил в дальний угол.

Динамо дожало Шкендию в контрольном матче – джокеры организовали решающий гол

Добавим, что последний спарринг в Турции "бело-синие" проведут в понедельник, 8 февраля. Соперником станет белорусский БАТЭ, а игра начнется в 10:00 по киевскому времени.