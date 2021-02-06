"Чи вималювався стартовий склад? Я б так не сказав. Тренер повідомив, що в останніх трьох матчах він рівномірно дасть ігровий час усім футболістам. Як і сьогодні – хтось 75, хтось 80 хвилин зіграв, хтось цілу гру. Так у наступному поєдинку хтось більше буде відпочивати.

Динамо – Шкендія – 1:0 – відео переможного гола Лєднєва та огляд матчу

Ми не готувалися до цієї команди, а налаштовувалася на перемогу. Як мені здалося, ми в обороні досить добре зіграли, суперник не мав моментів біля наших воріт, і в атаці останнього пасу не було. Звичайно, будь-яка перемога важлива, але це збори, перемоги не впливають ні на що, а в чемпіонаті важливі", – поділився Миколенко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що Динамо мінімально обіграло Шкендію (1:0) завдяки голу Лєднєва на останніх хвилинах.

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