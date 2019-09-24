Миколенко пропустить матч Динамо проти Маріуполя

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко не допоможе клубу в матчі 4-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Інші хлопці практично всі здорові. Є дрібні забої, на які навіть не варто звертати уваги. Єдиний виняток – не поїде на матч до Маріуполя Віталій Миколенко, йому дадуть відпочити.

Бурда буде прооперований – офіційна заява Динамо щодо травми захисника

Усі в строю крім Кадірі, у якого, нагадаю, м'язова травма. Ще два тижні він буде лікуватися, після чого розпочнеться фізична реабілітація", – поділився Миронов в коментарі офіційному сайту Динамо.

Відзначимо, що перенесений матч 4-го туру Маріуполь– Динамо відбудеться 25-го вересня, початок гри о 17:00.

"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту