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Миколенко пропустить матч Динамо проти Маріуполя

13:12 1203 Читать на русском
Миколенко пропустить матч Динамо проти Маріуполя
Віталій Миколенко / фото: dynamo.kiev.ua

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко не допоможе клубу в матчі 4-го туру УПЛ проти Маріуполя.

 

"Інші хлопці практично всі здорові. Є дрібні забої, на які навіть не варто звертати уваги. Єдиний виняток – не поїде на матч до Маріуполя Віталій Миколенко, йому дадуть відпочити.

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Усі в строю крім Кадірі, у якого, нагадаю, м'язова травма. Ще два тижні він буде лікуватися, після чого розпочнеться фізична реабілітація", – поділився Миронов в коментарі офіційному сайту Динамо.

Відзначимо, що перенесений матч 4-го туру Маріуполь– Динамо відбудеться 25-го вересня, початок гри о 17:00.

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Маріуполь - Динамо Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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