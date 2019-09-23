"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту

"Футбол 24" обговорює матчі 8 туру УПЛ з Іваном Шарієм, екс-форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги.

– Динамо навіть перевиконало план, розгромивши Ворсклу на виїзді. Киян нарешті прорвало?

– Ще в другому таймі матчу проти Мальме було помітно, що Динамо відшукало свою гру. Киян справді прорвало і, вважаю, вже найближчим часом вони вийдуть на свій звичний рівень. І в чемпіонаті, і в Лізі Європи команда Михайличенка боротиметься за найвищі місця.

Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу

– При цьому варто враховувати і фактор Ворскли – вчора полтавська команда виглядала на диво безпорадною та розбалансованою…

– Ворскла завжди давала бій лідерам чемпіонату – і Динамо, і Шахтареві. Демонструвала достойну гру і характер. А зараз якийсь безвольний футбол був. Розчарували в усіх аспектах – і по грі, і по боротьбі, і по самовіддачі. Можна програти Динамо – у цьому нічого ганебного немає. Але ж не з таким настроєм та рахунком! Рахунок – по грі. Що ще сказати? Ви самі все бачили.

– Косовський – на вихід?

– У нас завжди так виходить, що при першій нагоді змінюють тренерів. Ось у Карпатах та Львові змінили наставників. І що воно дає? Нехай Косовський попрацює хоча б до кінця першого кола. А там вже потрібно зважати на результат. Бо зараз прийде новий тренер, знову програє і скаже: "Я тут віднедавна – потрібен час". Далеко не завжди звільнення наставника йде на користь.

– Динамо втратило у Полтаві двох гравців основи – Бурду та Шепелєва. Наскільки це відчутний удар по кадровому ресурсу?

– Не думаю, що це – катастрофічні втрати для Динамо. У них є достатньо кваліфікованих виконавців, щоб гідно замінити травмованих.

– Шахтар здобув важку перемогу у Чернігові. Десна мала підстави сподіватися на очки?

– Справді, Десні варто віддати належне. Підопічні Рябоконя повністю віддавалися грі. І про це свідчить навіть рахунок – 0:1 це не 0:5. Гідна поразка чернігівців, хоча й за нічию вони могли зачепитися. Шахтар ризикував вперше втратити очки.

Десна – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Зоря та Олександрія досить несподівано втратили по 2 очки. Чого не вистачило для перемоги?

– Насамперед я б відзначив самовіддачу і зарядженість гравців Колоса, який вийшов проти учасника єврокубків з чітким наміром брати очки. Олександрії після важкого виїзду до Вольфсбурга банально забракло свіжості. Але й одним очком, думаю, вони будуть задоволені.

Колос – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В іншому матчі Маріуполь побудував свою гру від оборони і Зоря не зуміла дотиснути опонента. Команді Скрипника забракло не те щоб майстерності, а просто фарту.

– Перша поразка Санжара у Карпатах. Чи помітили ви нові зміни у грі "зелено-білих"?

– Потрібно розуміти, що Карпати грали на полі доволі сильного суперника. У Михайленка – хороша команда. Є там досвідчені гравці і дуже амбіційна молодь. У попередньому турі львів’яни перемогли, тож критикувати їх не варто.

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

– Львів із новим тренером дозволив Олімпіку здобути першу перемогу у сезоні. Як ви поясните призначення Мазяра у команду, кістяк якої складають бразильці?

– А яка для тренера різниця, з ким працювати? З будь-яким легіонером, який належить клубу, наставник завжди може знайти спільну мову. Як вони виконуватимуть тренерські вказівки – це вже інше питання.

– З приходом Вісенте Гомеса Олімпік почав давати результат. Команда боротиметься не лише за виживання?

– Дійсно, у двох матчах вони взяли 4 очки. Думаю, Олімпік розвине цей успіх, від якого виграють практично усі. З'явиться інтрига на дні турнірної таблиці, та й середнячки УПЛ напружаться. Чемпіонат буде лише цікавішим.

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Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку