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"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту

14:00 4230 Читать на русском
"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту
Віктор Циганков розпочав побиття Ворскли / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 8 туру УПЛ з Іваном Шарієм, екс-форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги.

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

– Динамо навіть перевиконало план, розгромивши Ворсклу на виїзді. Киян нарешті прорвало?

– Ще в другому таймі матчу проти Мальме було помітно, що Динамо відшукало свою гру. Киян справді прорвало і, вважаю, вже найближчим часом вони вийдуть на свій звичний рівень. І в чемпіонаті, і в Лізі Європи команда Михайличенка боротиметься за найвищі місця.

Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу

– При цьому варто враховувати і фактор Ворскли – вчора полтавська команда виглядала на диво безпорадною та розбалансованою…

– Ворскла завжди давала бій лідерам чемпіонату – і Динамо, і Шахтареві. Демонструвала достойну гру і характер. А зараз якийсь безвольний футбол був. Розчарували в усіх аспектах – і по грі, і по боротьбі, і по самовіддачі. Можна програти Динамо – у цьому нічого ганебного немає. Але ж не з таким настроєм та рахунком! Рахунок – по грі. Що ще сказати? Ви самі все бачили.

– Косовський – на вихід?

– У нас завжди так виходить, що при першій нагоді змінюють тренерів. Ось у Карпатах та Львові змінили наставників. І що воно дає? Нехай Косовський попрацює хоча б до кінця першого кола. А там вже потрібно зважати на результат. Бо зараз прийде новий тренер, знову програє і скаже: "Я тут віднедавна – потрібен час". Далеко не завжди звільнення наставника йде на користь.

– Динамо втратило у Полтаві двох гравців основи – Бурду та Шепелєва. Наскільки це відчутний удар по кадровому ресурсу?

– Не думаю, що це – катастрофічні втрати для Динамо. У них є достатньо кваліфікованих виконавців, щоб гідно замінити травмованих.

– Шахтар здобув важку перемогу у Чернігові. Десна мала підстави сподіватися на очки?

– Справді, Десні варто віддати належне. Підопічні Рябоконя повністю віддавалися грі. І про це свідчить навіть рахунок – 0:1 це не 0:5. Гідна поразка чернігівців, хоча й за нічию вони могли зачепитися. Шахтар ризикував вперше втратити очки.

Десна – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Зоря та Олександрія досить несподівано втратили по 2 очки. Чого не вистачило для перемоги?

– Насамперед я б відзначив самовіддачу і зарядженість гравців Колоса, який вийшов проти учасника єврокубків з чітким наміром брати очки. Олександрії після важкого виїзду до Вольфсбурга банально забракло свіжості. Але й одним очком, думаю, вони будуть задоволені.

Колос – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В іншому матчі Маріуполь побудував свою гру від оборони і Зоря не зуміла дотиснути опонента. Команді Скрипника забракло не те щоб майстерності, а просто фарту.

– Перша поразка Санжара у Карпатах. Чи помітили ви нові зміни у грі "зелено-білих"?

– Потрібно розуміти, що Карпати грали на полі доволі сильного суперника. У Михайленка – хороша команда. Є там досвідчені гравці і дуже амбіційна молодь. У попередньому турі львів’яни перемогли, тож критикувати їх не варто.

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

– Львів із новим тренером дозволив Олімпіку здобути першу перемогу у сезоні. Як ви поясните призначення Мазяра у команду, кістяк якої складають бразильці?

– А яка для тренера різниця, з ким працювати? З будь-яким легіонером, який належить клубу, наставник завжди може знайти спільну мову. Як вони виконуватимуть тренерські вказівки – це вже інше питання.

– З приходом Вісенте Гомеса Олімпік почав давати результат. Команда боротиметься не лише за виживання?

– Дійсно, у двох матчах вони взяли 4 очки. Думаю, Олімпік розвине цей успіх, від якого виграють практично усі. З'явиться інтрига на дні турнірної таблиці, та й середнячки УПЛ напружаться. Чемпіонат буде лише цікавішим.

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Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку

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