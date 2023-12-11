"Челси – очень хорошая команда, без тени сомнения. В определенных аспектах они лучше, они держали мяч, у них очень хорошие техничные игроки, и они потратили целое состояние на звездных футболистов.

Победа Миколенко и Ко над Мудриком в украинском дерби в видеообзоре матча Эвертон – Челси

Почеттино – топ-тренер, поэтому я бы не стал оспаривать его мнение (Маурисио после матча заявил, что его команда была лучше даже несмотря на поражение, – прим.). Именно поэтому меня очень радует, что мы находим разные пути для победы. Есть матчи, в которых мы доминируем и выигрываем, а есть игры, где мы этого не делаем, но получаем необходимый результат.

Мои ребята серьезно прогрессируют. Я часто говорю им о менталитете команды и доволен, что они меня услышали. Я могу бесконечно говорить много приятных вещей о своих футболистах. Например, Миколенко продолжает совершенствоваться и расти как игрок, Джарред Брентвейт и Джеймс Тарковски очень хорошо взаимодействуют. Джордан Пикфорд остается лучшим вратарем, а Джеймс Гарнер после болезни вышел и продемонстрировал великолепную физическую эффективность", – цитирует Дайча Liverpool Echo.

Напомним, победа над Челси стала для Эвертона третьей подряд и позволила команде подняться на 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 13 очков. Украинский защитник "ирисок" был признан лучшим игроком матча.

Фантастический Миколенко выиграл дерби у Мудрика – Эвертон обыграл Челси, украинец начал голевую атаку и стал лучшим