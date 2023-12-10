Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Челси, стартовал в 16:00 по киевскому времени. Поединок 16 тура АПЛ ознаменовался дуэлью футболистов сборной Украины. Виталий Миколенко сыграл против Михаила Мудрика – оба попали в стартовый состав своих команд. Если в случае с Миколенко это было абсолютно прогнозируемо, то Мудрик снова сумел выиграть конкуренцию у Рахима Стерлинга, начавшего в запасе Челси.

Маурисио Почеттино все еще не может рассчитывать на ряд травмированных футболистов. Лавия, Нкунку, Чилвелл, Фофана, Гюсто, Угочукву, Чалоба и Чуквуэмека продолжают лечение. Самой большой потерей Шона Дайча стал Шеймус Коулмэн. 35-летний капитан только в прошлом туре вернулся на поле после длительного отсутствия, но снова оказался в лазарете.

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На момент начала игры Эвертон набрал 10 баллов и занимал 17 место турнирной таблицы – сразу над зоной вылета. Решение о лишении 10 очков из-за нарушения правил финансового фейр-плей, похоже, только разозлило подопечных Шона Дайча, которые после получения строгого вердикта выиграли два матча из трех. Если бы не наказание, то "ириски" в таблице АПЛ были бы выше того же Челси.

В прошлом туре Премьер-лиги Эвертон с Миколенко выдал едва ли не лучший матч в сезоне, разгромив Ньюкасл (3:0), а Михаил Мудрик и компания посреди недели уступили Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:2). Солидная форма Эвертона убедила даже букмекеров, считавших команду Миколенко пусть и незначительным, но все же фаворитом встречи на Гудисон Парк.

With 47% of the votes, your #EVECHE Player of the Match is...



Top class again, Myko! pic.twitter.com/YeFOkckZKw — Everton (@Everton) December 10, 2023

На третьей минуте Мудрик впервые получил мяч в штрафной. Вингер сборной Украины опередил 38-летнего Эшли Янга и сразу мог стать автором ассиста. Михаил покатил на Энцо Фернандеса, удар которого отразил Джордан Пикфорд. Добивание аргентинца было неудачным. Первый момент в матче. Здесь же Михаил удачно сыграл в отборе, вернув мяч на чужой половине. Чаще атаковал Челси именно левым флангом, куда, кроме Мудрика, также смещался Энцо и подключался Кукурелья. Украинская "десятка" Челси подачей с углового нашел голову Бадиашиля – тот пробил неточно. У Эвертона на старте игры можно вспомнить разве что неудачный прострел с правого фланга, на который не успел Калверт-Льюин. Вперед "ириски" практически не ходили.

Наконец-то и Миколенко напомнил о себе. Виталий удачно сыграл на своей половине против Палмера и уже через несколько секунд был вблизи штрафной Челси, но не сумел на скорости пройти соперника. На 14-й минуте Пикфорд потянул мяч после дальнего удара Палмера. Перестраховался кипер "ирисок", ведь мяч, похоже, не шел в створ. Едва ли не первая личная дуэль украинцев – Мудрик легко проскочил Янга, но Миколенко отобрал мяч у вингера Челси, вовремя сместившись на позицию центрального защитника.

Палмер в борьбе с Миколенко пытался "нарисовать" пенальти. Желтая за симуляцию от Майла Оливера, хоть игрок сборной Англии сразу встал и пытался доиграть эпизод. Еще одна атака Челси левым флангом. Кукурелья отдал на Мудрика, Михаил прострелил – Брентвейт вынес. Первый неточный пас украинца. Перед тем все 11 передач вингера нашли адресатов. У хозяев Харрисон исполнил эффектный удар с лета в одно касание – сантиметры отделили от шедевра.

Уже в середине первого тайма Почеттино получил новую кадровую проблему. Капитан Челси Рис Джеймс, в последнее время регулярно страдающий от травм, снова получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Колвилл.

Очередной рывок Мудрика левым флангом, но очень неудачная передача левой в центр штрафной. Буквально через несколько секунд Михаил снова прострелил слева – Броя не смог замкнуть. План Почеттино был понятен – лондонцы пытались активно запускать украинца против 38-летнего Янга, проигрывавшего в скорости куда младшему и более быстрому оппоненту. "Дедушка" таки не выдержал и на 41-й минуте ушел с поля, держась за ногу. Шон Дайч выпустил Нейтона Паттерсона, против которого Мудрику стало играть гораздо труднее.

Дисаси едва не выпустил Макнилла один на один с Робертом Санчесом. Французский центрбэк не рассчитал отскок мяча от газона и тотально потерял позицию. Повезло, что рефери зафиксировал офсайд. До перерыва у Челси был еще удар Галлахера, заблокированный защитником. В итоге, 0:0 по голам на Гудисон Парк после первого тайма и 1:1 по травмам правых защитников. Эвертон ни разу не пробил в створ ворот и значительно меньше владел мячом – 29 против 71%. Несмотря на столь солидное преимущество, лондонцы тоже не наиграли на забитый гол (0,07 на 0,20 xG).

Уже на первых секундах второй половины Мудрика снова запустили по левому флангу. На этот раз Пикфорд вынужден был экстренно выбегать из ворот и страховать защитников. Еще один проход украинца завершился неточным пасом, который перехватил Брентвейт.

Пошли моменты. С ударом Энцо без проблем справился Пикфорд, а вот Макнилл был куда ближе к успеху. Мощный удар "семерки" Эвертона в эффектном прыжке потянул Санчес. Подача углового, мяч выбили, Миколенко был первым на подборе и пробил правой ногой с линии штрафной – ооооочень неточно. В этом же эпизоде получил травму еще и Роберт Санчес, но кипер Челси все же продолжил игру.

Продолжил, чтобы пропустить. На 55-й минуте Калверт-Льюин после паса Макнилла выскочил один на один с Санчесом. Кипер Челси отразил первый удар, но против добивания Дукуре уже был бессилен. 1:0 в пользу Эвертона! Голевую атаку, кстати, начал именно Миколенко, удачно сыграв на перехвате. А для Дукуре это уже 11-й гол в АПЛ с момента назначения Шона Дайча главным тренером Эвертона – он стал лучшим бомбардиром команды в "эпоху Дайча".

На 60-й минуте Челси мог отыграться. Гости заработали право на штрафной метров с 20-ти. Перед мячом стояли Мудрик и Палмер. Пробил последний – в руки Пикфорду. И тут же Миколенко роскошно выиграл силовую борьбу у Палмера, не дав вингеру Челси никаких шансов.

Мудрик создал – Миколенко закончил (с). Михаил снова нашел Энцо Фернандеса в штрафной, но удар чемпиона мира принял на себя Миколенко. Отличный блок от Виталия! И еще одно роскошное действие нашего защитника в подкате против Стерлинга.

Мудрик заработал желтую карточку на ровном месте. Сдали нервы у Михаила, который возмущенно отбросил мяч после свистка Майкла Оливера – сразу предупреждение для вингера Челси. Кукурелья решился на удар с правого угла штрафной, но без проблем для Пикфорда. Попытку Стерлинга заблокировал невероятный сегодня Виталий Миколенко – фантастический поединок от украинского левого защитника. А как он выбил мяч в штрафной из-под ног Стерлинга! Топ-класс.

Пример с Виталия взял Тарковски, который заблокировал удар Мудрика. А на 84-й минуте Челси потерял еще и основного вратаря. Роберт Санчес покинул поле, а сербский кипер Джордже Петрович дебютировал за первую команду. Тут же Мудрик мог и удаление заработать, въехав в соперника после потери мяча. Повезло футболисту Челси.

Майкл Оливер добавил 7 минут, а на 90+2 Эвертон снял все вопросы. 20-летний Льюис Доббин буквально расстрелял Петровича после неудачной игры кипера на выходе. Первый гол в АПЛ для молодого нападающего.

2:0 – Эвертон выиграл третий матч из последних 4-х. Команда Шона Дайча набрала 13 очков и оторвалась от зоны вылета на 4 пункта. Челси опустился на 11 строчку, имея 19 баллов. Третье поражение Мудрика и Ко в последних 4-х турах АПЛ.

Виталий Миколенко провел роскошный поединок. Английский X (Twitter) еще во время матча буквально разразился комплиментами в адрес украинского защитника Эвертона. От Sofa Score Виталий получил оценку 7,5 (высший балл в матче вместе с Пикфордом, Доббином и Галлахером). От WhoScored – 7,8, что является абсолютно самой высокой оценкой. Миколенко сегодня не дал развернуться ни одному оппоненту – ни Рису Джеймсу, ни Рахиму Стерлингу, ни Коулу Палмеру. Посредственную точность передач Миколенко полностью компенсировал удачными действиями в защите. 7 отборов мяча (больше всех в матче), 9 перехватов (одно из которых привело к победному голу), 2 заблокированных удара и 9 из 14-ти выигранных единоборств. На своем фланге Виталий устроил бенефис – правый край атаки Челси не имел никаких шансов. Это отметили и фанаты Эвертона, избравшие украинца лучшим игроком матча.

На фоне перфоманса Миколенко Мудрик сыграл не столь удачно, но точно не провалился. До замены Эшли Янга украинец регулярно доставлял хлопоты ветерану на своем фланге, а завершил матч с 0,28 ожидаемых ассистов (лучший показатель во встрече), четырьмя удачными обыгрышами из 6-ти попыток (столько раз сегодня не обыгрывал никто), и сразу 5 ключевыми передачами. Михаил стал лидером в поединке по количеству касаний к мячу в штрафной (7) и по передачам в штрафную (7).

Даже с учетом желтой карточки Мудрик, который во второй раз (и впервые в сезоне) отыграл весь матч за Челси в АПЛ, получил одну из самых высоких оценок в команде (7,2 от Sofa Score, 6,9 WhoScored).

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