"Челсі – дуже хороша команда, без тіні сумніву. У певних аспектах вони кращі, вони тримали м'яч, у них дуже хороші технічні гравці, і вони витратили цілий статок на зіркових футболістів.

Перемога Миколенка і Ко над Мудриком в українському дербі у відеоогляді матчу Евертон – Челсі

Почеттіно – топ-тренер, тому я б не став заперечувати його думку (Маурісіо після матчу заявив, що його команда була кращою навіть попри поразку, – прим.). Саме тому мене дуже тішить, що ми знаходимо різні шляхи для перемоги. Є матчі, в яких ми домінуємо і виграємо, а є ігри, де ми цього не робимо, але здобуваємо необхідний результат.

Мої хлопці серйозно прогресують. Я часто кажу їм про менталітет команди і задоволений, що вони мене почули. Я можу нескінченно говорити багато приємних речей про своїх футболістів. Наприклад, Миколенко продовжує вдосконалюватися та рости як гравець, Джарред Брентвейт і Джеймс Тарковскі дуже добре взаємодіють. Джордан Пікфорд залишається найкращим воротарем, а Джеймс Гарнер після хвороби вийшов і продемонстрував чудову фізичну ефективність", – цитує Дайча Liverpool Echo.

Нагадаємо, перемога над Челсі стала для Евертона третьою поспіль і дозволила команді піднятись на 17-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 13 очок. Український захисник "ірисок" був визнаний найкращим гравцем матчу.

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