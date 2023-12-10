Эвертон победил Челси (2:0) в 16-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

И Виталий Миколенко, и Михаил Мудрик вышли в стартовых составах своих команд. Эвертон с помощью украинского защитника одержал победу 2:0. Стоит отметить, что Миколенко уверенно отыграл и стал одним из лучших.

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Челси, несмотря на старания, не сумел даже забить гол в ворота команды Миколенко. Лондонцы потерпели второе поражение подряд.

Эвертон сейчас находится на 17 строчке с 13 баллами. Челси занимает 12 место с 19 очками.