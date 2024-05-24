"Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать.

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Я вышел за поле, пробежался и немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что надо замена. Как вообще мог продолжить играть? На каком-то адреналине.

Ребров постоянно спрашивает как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет", – рассказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в матче 29-го тура АПЛ против Ливерпуля Миколенко неудачно приземлился после верховой дуэли с Дарвином Нуньесом и на второй тайм уже не вышел. Украинец получил травму голеностопа, из-за которой пропустил остаток клубного сезона.

Национальная команда начнет подготовку к чемпионату Европы 30 мая в немецком Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. 7 июня наша команда сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой.

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