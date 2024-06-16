Еще перед началом игры английские и сербские болельщики устроили стычки – англичане напали на бар, где находились сербы.

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А во время игры на трибунах можно было заметить не только флаги Сербии и Англии. На секторе сербских болельщиков можно заметить и российскую тряпку. Отметим, что Сербия является одной из немногих, кто поддерживает Россию, которая начала захватническую войну против Украины.

К слову, первый тайм завершился при минимальном преимуществе англичан (0:1) – единственный гол забил Беллингем.

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