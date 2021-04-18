"Нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

У нас впереди еще кубковая игра. Будем готовиться к матчу с Агробизнесом, а дальше уже думать об Ингульце. Будем выходить на игру с тем же настроем, ведь за победу над Ингульцом дадут такие же три очка, что и за игру с Шахтером.

Кубок – это тоже важный для нас трофей. В этом сезоне Динамо может оформить требл на внутренней арене – постараемся воплотить в жизнь эту цель", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, подопечные Луческу в 22-м туре УПЛ победили Шахтер со счетом 1:0 и оторвались от "горняков" уже на 10 пунктов.

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