"Нам потрібна ще одна перемога. Потрібно виграти хоча б одну гру з чотирьох. Постараємося вже у наступному турі здобути чемпіонство.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

У нас попереду ще кубкова гра. Будемо готуватися до матчу з Агробізнесом, а далі вже думати про Інгулець. Будемо виходити на гру з таким самим настроєм, адже за перемогу над Інгульцем дадуть такі самі три очки, що й за гру з Шахтарем.

Кубок – це теж важливий для нас трофей. У цьому сезоні Динамо може оформити требл на внутрішній арені – постараємося втілити в життя цю мету", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, підопічні Луческу у 22-му турі УПЛ перемогли Шахтар з рахунком 1:0 і відірвались від "гірників" вже на 10 пунктів.

Шахтар – Динамо: Луческу не помітив низький донецький бар'єр і уник насмішок, чемпіонський фініш – через тиждень