Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в символическую сборную 16-го тура АПЛ по версии WhoScored.

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Напомним, 24-летний защитник вышел в старте против Челси (2:0), провел на поле всю игру и был признан лучшим игроком матча.

Украинец получил оценку 7,8, что стало самой низкой среди всех игроков сборной.

Отметим, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. К слову, ранее Виталий попал в команду месяца АПЛ по итогам октября.

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