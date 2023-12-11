Миколенко попал в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Статистический портал включил Виталия Миколенко в топ-11 лучших игроков Англии.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в символическую сборную 16-го тура АПЛ по версии WhoScored.
"Миколенко продолжает совершенствоваться": тренер Эвертона расхвалил украинца после победы над Челси
Напомним, 24-летний защитник вышел в старте против Челси (2:0), провел на поле всю игру и был признан лучшим игроком матча.
Украинец получил оценку 7,8, что стало самой низкой среди всех игроков сборной.
Отметим, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. К слову, ранее Виталий попал в команду месяца АПЛ по итогам октября.
"Уровень Роберто Карлоса". Миколенко порвал критиков – причина прогресса, тонны извинений, мемы с конкурентами Мудрика