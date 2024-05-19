Клопп на весь Энфилд загорланил имя следующего тренера Ливерпуля – колоритное видео
Юрген Клопп вдохновляет фанатов Ливерпуля поддерживать своего преемника.
Ливерпуль завершил сезон уверенной домашней победой над Вулверхэмптоном. Правда, "красные" уже никуда не могли деться с третьей строчки АПЛ.
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После финального свистка Юрген Клопп вышел в центр поля, чтобы поблагодарить публику Энфилда за почти 9 совместных лет. В порыве эмоций немец начал петь "Арне Слот" под мотивы культовой песни "Life Is Life". Похоже, новый чант для следующего тренера Ливерпуля готов.
Ни для кого не секрет, что именно 45-летний Слот приедет из Фейеноорда подхватывать "красных". Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
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