Ливерпуль завершил сезон уверенной домашней победой над Вулверхэмптоном. Правда, "красные" уже никуда не могли деться с третьей строчки АПЛ.

Клопп заговорил о будущей работе после Ливерпуля – наставник озвучил свои планы

После финального свистка Юрген Клопп вышел в центр поля, чтобы поблагодарить публику Энфилда за почти 9 совместных лет. В порыве эмоций немец начал петь "Арне Слот" под мотивы культовой песни "Life Is Life". Похоже, новый чант для следующего тренера Ливерпуля готов.

Ни для кого не секрет, что именно 45-летний Слот приедет из Фейеноорда подхватывать "красных". Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Arne Slot has been announced as new Liverpool manager… by Jurgen Klopp. pic.twitter.com/kWG8ounPvD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Ливерпуль в прощальном матче Клоппа одолел Вулверхэмптон, Кристал Пэлас сенсационно уничтожил Астон Виллу