Миколенко потрапив до символічної збірної туру АПЛ за версією WhoScored
Статистичний портал включив Віталія Миколенка у топ-11 найкращих гравців Англії.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної 16-го туру АПЛ за версією WhoScored.
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Нагадаємо, 24-річний оборонець вийшов у старті проти Челсі (2:0), провів на полі всю гру та був визнаний найкращим гравцем матчу.
Українець отримав оцінку 7,8, що стала найнижчою серед усіх гравців збірної.
Зазначимо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. До слова, раніше Віталій потрапив до команди місяця АПЛ за підсумками жовтня.
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