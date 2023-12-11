Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної 16-го туру АПЛ за версією WhoScored.

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Нагадаємо, 24-річний оборонець вийшов у старті проти Челсі (2:0), провів на полі всю гру та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Українець отримав оцінку 7,8, що стала найнижчою серед усіх гравців збірної.

Зазначимо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. До слова, раніше Віталій потрапив до команди місяця АПЛ за підсумками жовтня.

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