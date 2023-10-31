Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в команду месяца английской Премьер-лиги по версии WhoScored.

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Статистический портал оценил игру нашего земляка в 7,3 балла. В топ-11 попали 3 представителя Тоттенхэма, по 2 игроков Эвертона и Брентфорда и по одному исполнителю из Арсенала, Астон Виллы, Ливерпуля и Ньюкасла.

В общем, команда октября АПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).

Защитники: Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Виталий Миколенко (Эвертон), Итан Пиннок (Брентфорд), Киран Триппьер (Ньюкасл).

Полузащитники: Доминик Собослай (Ливерпуль), Деклан Райс (Ливерпуль), Дуглас Луис (Астон Вилла), Бриан Мбеумо (Брентфорд).

Нападающие: Хин Мин Сон (Тоттенхэм), Дуайт Макнилл (Эвертон).

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