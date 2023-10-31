Миколенко получил солидное признание в АПЛ – украинец попал в команду месяца по версии WhoScored
Виталий Миколенко вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии по итогам октября.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в команду месяца английской Премьер-лиги по версии WhoScored.
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Статистический портал оценил игру нашего земляка в 7,3 балла. В топ-11 попали 3 представителя Тоттенхэма, по 2 игроков Эвертона и Брентфорда и по одному исполнителю из Арсенала, Астон Виллы, Ливерпуля и Ньюкасла.
В общем, команда октября АПЛ выглядит следующим образом:
Вратарь: Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).
Защитники: Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Виталий Миколенко (Эвертон), Итан Пиннок (Брентфорд), Киран Триппьер (Ньюкасл).
Полузащитники: Доминик Собослай (Ливерпуль), Деклан Райс (Ливерпуль), Дуглас Луис (Астон Вилла), Бриан Мбеумо (Брентфорд).
Нападающие: Хин Мин Сон (Тоттенхэм), Дуайт Макнилл (Эвертон).
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