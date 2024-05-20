"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Я здесь уже восемь лет. У меня есть контракт, я здесь и мне это нравится.

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Иногда я немного устаю, но иногда мне это нравится. Сейчас не могу точно сказать, какой будет моя мотивация продолжить работу в следующем сезоне, потому что иногда трудно найти ее, когда уже всего достиг

Когда я приехал сюда, если бы кто-то сказал мне, что я выиграю чемпионат шесть раз за семь сезонов, я бы сказал: "Вы сошли с ума, это невозможно". На данный момент я чувствую, что хочу остаться на следующий сезон.

Мы говорили с клубом, у нас есть время обсудить следующий сезон, потому что я также должен видеться с игроками, если они последуют за мной. Я собираюсь остаться, и мы поговорим в течение сезона, спокойно", – цитирует наставника "горожан" RMC Sport.

Напомним, Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Во главе команды испанский специалист шесть раз завоевывал титул чемпиона Англии, выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2022/23, дважды побеждал в финале Кубка Англии и четыре раза в Кубке английской лиги.

Действующее соглашение Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до 2025 года.

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