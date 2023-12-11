"Рівень Роберто Карлоса". Миколенко порвав всіх критиків – причина прогресу, тонни вибачень, меми з конкурентами Мудрика
Віталій Миколенко провів грандіозний матч проти Челсі в АПЛ. Ми зібрали гарячу реакцію вболівальників Евертона на гру українця.
Тут мав би бути черговий текст про Мудрика. Навіть не висмоктаний з пальця – Михайло показав непогану гру, став лідером Челсі за креативом і постійно доправляв м'яч у штрафний майданчик. Але більшість його передач зупиняла нога іншого українця.
Фантастичний Миколенко виграв дербі у Мудрика – Евертон обіграв Челсі, українець почав гольову атаку і став найкращим
Миколенко зробив неможливе. Одна справа – затьмарити Мудрика на полі, і зовсім інша – затьмарити Мудрика в соцмережах. Проблеми Челсі якось відійшли на задній план, адже хлопець з Черкас видав найкращий захисний перфоманс у сезоні АПЛ.
7 вдалих відборів з 8 спроб, 6 виносів, 9 підбирань, 2 заблоковані удари, 9 виграних дуелей (64%). Цифри вражають, але й вони не передають, наскільки круто зіграв Миколенко проти Челсі. Як він читав епізоди, як майстерно обкрадав суперників (без жодного фолу!).
Віталій закрив Палмера, а потім висів на нозі у Стерлінга. Конкуренти Мудрика раз по раз впиралися в стіну, поки Михайло кошмарив на іншому фланзі Янга та Паттерсона. Миколенко зловив кураж і в другому таймі не міг стримати посмішки після чергових відбирань.
Вболівальники Евертона вже місяць захоплюються українцем у Twitter (X), але після Челсі компліменти вийшли на новий рівень. На адресу Миколенка написали численні англійські ідіоми з позитивними конотаціями, а останні скептики масово просять вибачення за критику Віталія в минулому.
"Кілька слів про Віталія Миколенка. Лівий захисник добровільно скоротив свою відпустку, щоб раніше повернутися в Евертон. Погодився на додаткове навантаження в тренажерному залі та пройшов інтенсивний курс тренувань гри один в один. Така форма – заслуга його роботи".
"Миколенко відіграв неймовірно круто. Знову".
"Навіть не перебільшую – Миколенко зараз з відривом найкращий лівий захисник планети".
"Миколенко сьогодні відіграв божевільно. Кожна спроба відбору завершилася вдало, підчищені всі м'ячі, заблоковані всі удари. Мені здається, що краще зіграти в обороні просто неможливо".
"Я заборгував Миколенку величезне вибачення. Він один з найкращих наших гравців".
"Миколенко сьогодні знову на висоті. Зробив декілька шикарних відборів і блоків, щоб зупинити Челсі за 0:0 на табло. Найкращий гравець матчу".
"Повторюю знову і знову: Миколенко фантастичний під керівництвом Дайча. Як же він спрогресував".
"Миколенко, я проситиму в тебе вибачення до скону. Ти мій герой".
"Важко знайти футболіста, який видав такий прогрес з кінця минулого сезону, як Миколенко".
"Треба трішечки поговорити про Миколенка, будь ласка! Він у цьому сезоні грандіозний. Який прогрес. Забираю назад всі погані слова про нього, які частенько вилітали з мого рота".
"Він перетворюється в прекрасного лівого захисника для Евертона. Миколенко заслуговує на компліменти за камбек і такий феєричний сезон".
"Що сьогодні можна знайти в кишенях Миколенка".
"Миколенко збирає правих вінгерів, як камінці вічності. Цей пацан нереальний".
"Віталій Миколенко виносить Кола Палмера".
"Дивно, як Миколенко видав космічний прогрес і вийшов на рівень праймового Роберто Карлоса".
"Коли тато розказує мені, як Миколенко за 8 днів склав собі в кишеню Гіббз-Вайта, Альмірона та Палмера".
"Сака, Салах, Мбеумо, Бовен, Адінгра, Гіббз-Вайт, Гордон і Альмірон, Палмер і Стерлінг... у Віталія Миколенка закінчуються кишені".
"Нова куртка Миколенка. Схоже, йому і цих кишень буде мало".