Віталій Миколенко провів грандіозний матч проти Челсі в АПЛ. Ми зібрали гарячу реакцію вболівальників Евертона на гру українця.

Тут мав би бути черговий текст про Мудрика. Навіть не висмоктаний з пальця – Михайло показав непогану гру, став лідером Челсі за креативом і постійно доправляв м'яч у штрафний майданчик. Але більшість його передач зупиняла нога іншого українця.

Фантастичний Миколенко виграв дербі у Мудрика – Евертон обіграв Челсі, українець почав гольову атаку і став найкращим

Миколенко зробив неможливе. Одна справа – затьмарити Мудрика на полі, і зовсім інша – затьмарити Мудрика в соцмережах. Проблеми Челсі якось відійшли на задній план, адже хлопець з Черкас видав найкращий захисний перфоманс у сезоні АПЛ.

7 вдалих відборів з 8 спроб, 6 виносів, 9 підбирань, 2 заблоковані удари, 9 виграних дуелей (64%). Цифри вражають, але й вони не передають, наскільки круто зіграв Миколенко проти Челсі. Як він читав епізоди, як майстерно обкрадав суперників (без жодного фолу!).

Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Віталій закрив Палмера, а потім висів на нозі у Стерлінга. Конкуренти Мудрика раз по раз впиралися в стіну, поки Михайло кошмарив на іншому фланзі Янга та Паттерсона. Миколенко зловив кураж і в другому таймі не міг стримати посмішки після чергових відбирань.

Вболівальники Евертона вже місяць захоплюються українцем у Twitter (X), але після Челсі компліменти вийшли на новий рівень. На адресу Миколенка написали численні англійські ідіоми з позитивними конотаціями, а останні скептики масово просять вибачення за критику Віталія в минулому.

A few words on Vitalii Mykolenko. The left back cut short a holiday to report back to Everton early, accepted extra workload in the gym and has undergone intense one to one coaching at Finch Farm. A credit to himself with the defender in the form of his Everton career pic.twitter.com/tXwgZW6gS0 — The Bobble (@ElBobble) December 10, 2023

"Кілька слів про Віталія Миколенка. Лівий захисник добровільно скоротив свою відпустку, щоб раніше повернутися в Евертон. Погодився на додаткове навантаження в тренажерному залі та пройшов інтенсивний курс тренувань гри один в один. Така форма – заслуга його роботи".

Vitalii Mykolenko has been absolutely superb. Again. — Matt (@TacticallyMatt) December 10, 2023

"Миколенко відіграв неймовірно круто. Знову".

Not to overexaggerate, but Mykolenko is comfortably the best left back on the planet. — Thomarse (@efcthomarse) December 10, 2023

"Навіть не перебільшую – Миколенко зараз з відривом найкращий лівий захисник планети".

Mykolenko was ridiculous today. He won every tackle, cleared every ball and blocked every shot. I don’t think you could see a better defensive performance. — Natalie Bargery (@nataliebargery) December 10, 2023

"Миколенко сьогодні відіграв божевільно. Кожна спроба відбору завершилася вдало, підчищені всі м'ячі, заблоковані всі удари. Мені здається, що краще зіграти в обороні просто неможливо".

I owe Vitaly Mykolenko a massive apology.



He’s one of our best players — Birch (@birch1988) December 10, 2023

"Я заборгував Миколенку величезне вибачення. Він один з найкращих наших гравців".

Mykolenko today was well and truly class again! Made some massive tackles and blocks to stop chelsea at 0-0. MOTM for me today ️ pic.twitter.com/iJDmOIBJQt — Everton Blue Army (@EvertonBlueArmy) December 10, 2023

"Миколенко сьогодні знову на висоті. Зробив декілька шикарних відборів і блоків, щоб зупинити Челсі за 0:0 на табло. Найкращий гравець матчу".

I’m saying it again. Mykolenko has been absolutely unreal under Dyche and has improved so so much. — Jöth (@notJoth) December 10, 2023

"Повторюю знову і знову: Миколенко фантастичний під керівництвом Дайча. Як же він спрогресував".

Mykolenko, I will eternally be apologising to you. You are my hero. — Abi Clynch (@clynch_abi) December 10, 2023

"Миколенко, я проситиму в тебе вибачення до скону. Ти мій герой".

I can't think of a player who has improved as much as Mykolenko has since the end of last season. — Browny (@JamesBrownEFC) December 8, 2023

"Важко знайти футболіста, який видав такий прогрес з кінця минулого сезону, як Миколенко".

Can we please talk about Mykolenko! He’s been unbelievable all season. What an improvement. I take back anything I ever said about him, and tbh that was an awful lot — Kyle (@efckyle_) December 10, 2023

"Треба трішечки поговорити про Миколенка, будь ласка! Він у цьому сезоні грандіозний. Який прогрес. Забираю назад всі погані слова про нього, які частенько вилітали з мого рота".

Turning out to be a great left back for Everton.

Definitely he needs to be appreciated what a comeback and what a season he is having



Mykolenko #EFC pic.twitter.com/Str5XC20NF — Everton Xtra (@Everton_Xtra) December 10, 2023

"Він перетворюється в прекрасного лівого захисника для Евертона. Миколенко заслуговує на компліменти за камбек і такий феєричний сезон".

Mykolenko emptying his pockets tonight. pic.twitter.com/HsxHp419DF — David Myers (@DavidKM92) December 10, 2023

"Що сьогодні можна знайти в кишенях Миколенка".

Mykolenko collecting right wingers like they’re infinity stones, lad is unreal — Jack (@jack_byerss) December 10, 2023

"Миколенко збирає правих вінгерів, як камінці вічності. Цей пацан нереальний".

Vitaliy Mykolenko with Cole Palmer pic.twitter.com/ocwkN86EX2 — Bads ? (@AfcBads) December 10, 2023

"Віталій Миколенко виносить Кола Палмера".

weird how mykolenko has spacejammed himself into prime roberto carlos init — Brad (@bradyates_) December 10, 2023

"Дивно, як Миколенко видав космічний прогрес і вийшов на рівень праймового Роберто Карлоса".

“Dad tell me about when Mykolenko pocketed Morgan Gibbs White, Miggy Almiron and Cole Palmer in the space of 8 wonderful days for Everton Football Club”



pic.twitter.com/Kwxe16MXsZ — Lea (@Lea_EFC) December 10, 2023

"Коли тато розказує мені, як Миколенко за 8 днів склав собі в кишеню Гіббз-Вайта, Альмірона та Палмера".

Bukayo Saka.

Mohammed Salah.

Bryan Mbuemo.

Jarrad Bowen.

Simon Adingra.

Morgan Gibbs-White.

Anthony Gordon + Miguel Almiron.

Cole Palmer + Raheem Sterling.



Vitalii Mykolenko is running out of pockets. pic.twitter.com/vywnCHoMwP — Everton Extra (@Everton_Extra) December 10, 2023

"Сака, Салах, Мбеумо, Бовен, Адінгра, Гіббз-Вайт, Гордон і Альмірон, Палмер і Стерлінг... у Віталія Миколенка закінчуються кишені".

Mykolenko’s new jacket.



Apparently he needs more pockets pic.twitter.com/t6RXym3KgY — Jo78 (@jokane78) December 10, 2023

"Нова куртка Миколенка. Схоже, йому і цих кишень буде мало".