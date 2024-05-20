Вингер Челси Михаил Мудрик не смог не сказать теплых слов на прощание Тьягу Силве, который покинет лондонцев после этого сезона.

Матч против Борнмута стал последним для Тьягу Силвы за Челси – 39-летний бразилец уже договорился о переходе в родной Флуминенсе.

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После игры случился трогательный момент, когда Силва прощался с трибунами Стэмфорд Бридж. Михаил Мудрик подбежал к опытному одноклубнику, чтобы обменяться теплыми словами и обнял на прощание.

Заметим, что Тьягу Силва перебрался в Челси из ПСЖ в 2020 году, сыграл за лондонцев 155 матчей, записав в актив 9 голов и 4 ассиста. С лондонцами бразилец выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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