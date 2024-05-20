Мудрик трогательно попрощался с ветераном Челси – видео
Вингер Челси Михаил Мудрик не смог не сказать теплых слов на прощание Тьягу Силве, который покинет лондонцев после этого сезона.
Матч против Борнмута стал последним для Тьягу Силвы за Челси – 39-летний бразилец уже договорился о переходе в родной Флуминенсе.
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После игры случился трогательный момент, когда Силва прощался с трибунами Стэмфорд Бридж. Михаил Мудрик подбежал к опытному одноклубнику, чтобы обменяться теплыми словами и обнял на прощание.
Заметим, что Тьягу Силва перебрался в Челси из ПСЖ в 2020 году, сыграл за лондонцев 155 матчей, записав в актив 9 голов и 4 ассиста. С лондонцами бразилец выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
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