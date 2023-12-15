Наставник "ирисок" на пресс-конференции раскрыл информацию о травмах в команде. Встречу против Бернли рискуют пропустить сразу несколько важных игроков обороны.

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"Деле и Андре Гомеш все еще должны набрать форму. Янг и Коулмен не сыграют из-за травм. Мы надеемся на их скорейшее выздоровление. Что касается Майкла Кина, он тренировался. Если не возникнет никаких проблем, то он вернется в состав. У Миколенко небольшое повреждение мышц. Думаю, что с ним все будет хорошо", – цитирует Дайча Liverpool Echo.

Полузащитник Идрисса Гуйе и защитник Джарред Брентвейт не смогут помочь Эвертону из-за перебора желтых карточек.

Учитывая травмы и дисквалификации, Шон Дайч рискует остаться без крайних защитников. Сейчас наставник "ирисок" может рассчитывать только на Нейтона Паттерсона.

Напомним, Эвертон великолепно провел последние матчи в АПЛ. Команда Миколенко выиграла три встречи подряд, не пропустив ни одного мяча. Сейчас "ириски" находятся на 17 месте с 13 очками.

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