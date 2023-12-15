Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував кадрові проблеми перед зустріччю з Бернлі у 17 турі чемпіонату Англії.

Наставник "ірисок" на прес-конференції розкрив інформацію щодо травм у команді. Зустріч проти Бернлі ризикують пропустити одразу кілька важливих гравців оборони.

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"Деле та Андре Гомеш все ще мають набрати форму. Янґ та Коулмен не зіграють через травми. Ми сподіваємося на їхнє швидке одужання. Щодо Майкла Кіна, він тренувався. Якщо не виникне ніяких проблем, то він повернеться до складу. В Миколенка невелике пошкодження м'язів. Думаю, що з ним все буде добре", – цитує Дайча Liverpool Echo.

Півзахисник Ідрісса Гуйє та захисник Джарред Брентвейт не зможуть допомогти Евертону через перебір жовтих карток.

Враховуючи травми та дискваліфікації, Шон Дайч ризикує залишитися без крайніх захисників. Наразі наставник "ірисок" може розраховувати тільки на Нейтона Паттерсона.

Нагадаємо, Евертон чудово провів останні матчі в АПЛ. Команда Миколенко виграла три зустрічі поспіль, не пропустивши жодного м'яча. Наразі "іриски" перебувають на 17 місці з 13 очками.

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