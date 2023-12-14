Забарный привлекает покупателей, Холанд все портит, идеальный Миколенко – Fantasy АПЛ
14 декабря 22:42 - Читати українською
"Футбол 24" делится успехами на прошлой неделе и раздает Fantasy-советы перед 17-м туром чемпионата Англии.
В английской Премьер-лиге продолжается горячий рождественский период. В очередном эпизоде подкаста о Фэнтези АПЛ от "Футбол 24" разобрали, на каких игроков стоит обратить внимание в этом напряженном графике.
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В частности, среди украинцев неожиданно выделяется Илья Забарный. Казалось бы, безальтернативный Эрлинг Холанд вдруг стал проблемой.
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