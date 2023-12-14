"Футбол 24" делится успехами на прошлой неделе и раздает Fantasy-советы перед 17-м туром чемпионата Англии.

В английской Премьер-лиге продолжается горячий рождественский период. В очередном эпизоде подкаста о Фэнтези АПЛ от "Футбол 24" разобрали, на каких игроков стоит обратить внимание в этом напряженном графике.

Португальцы шокированы "самым большим чудаком Шахтера" – тренер уколол украинцев, скандальные голы и провал Судакова

В частности, среди украинцев неожиданно выделяется Илья Забарный. Казалось бы, безальтернативный Эрлинг Холанд вдруг стал проблемой.