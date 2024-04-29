Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал о своей дружбе с Джарредом Брентвейтом.

"У нас очень хорошие отношения с Брентвейтом. Джарред – это "Роллс-Ройс" (британский автомобиль класса "люкс", – прим.).

Миколенко покидал стадион Ливерпуля в защитном сапоге – врач рассказал о сложности повреждения лидера Эвертона

Очень рад играть рядом с ним, потому что он всегда меня прикрывает, он быстр и хорошо играет головой. Он очень хороший защитник", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертона.

Напомним, ныне Виталий приходит в себя от травмы голеностопа, полученной в конце первого тайма с Ливерпулем (в матче 29-го тура АПЛ,– прим. ). Всего в текущем сезоне он провел за Эвертон 34 матча, в которых забил 2 гола.

Киборг Миколенко погасил Салаха и нивелировал эффект Мудрика – Англия бушует через судью, спасшего 2 украинских звезд