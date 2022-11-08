Летом Шоу вел переговоры с Эвертоном, Лестером и еще одним клубом АПЛ, но в итоге остался в МЮ. Впрочем, Фрэнк Лэмпард не потерял интереса к защитнику сборной Англии, который летом 2023-го может стать свободным агентом, и продолжает вести переговоры о его переходе на Гудисон Парк. Об этом сообщил журналист Жак Тальбот в Twitter.

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Сам 27-летний Шоу еще надеется подписать новый 5-летний контракт с МЮ, но есть сомнения, что он останется на Олд Траффорд. Манкунианцы не слишком хотят рисковать из-за травматичности игрока, а также надеются на прогресс Тайрелла Маласии, который пришел из Фейеноорда .

Напомним, основным левым защитником Эвертона является Виталий Миколенко. Украинец провел все 14 поединков АПЛ, результативными действиями не отличался.

В сезоне 2022/23 Люк Шоу сыграл 14 матчей, отдал 2 ассиста. Вице-чемпион Европы-2020 выступает за "красных дьяволов" с 2014 года.

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