Transfermarkt обновил трансферные цены некоторых игроков. В частности, стоимость изменилась у Виталия Миколенко, который сейчас оценивается в 22 млн евро – до этого украинец стоил 18 млн евро.

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Это позволило левому защитнику Эвертона подняться в топ-10 самых дорогих левых защитников АПЛ – Миколенко делит 9-10 место с Рико Генри из Брентфорда. Возглавляет рейтинг Марк Кукурелья (55 млн евро), во столько же оценивают Эндрю Робертсона, а на третьей строчке расположился Бен Чилвелл (38 млн). Примечательно, что на четвертом месте оказался другой украинец – Александр Зинченко (32 млн).

К слову, Миколенко провел 13 матчей за Эвертон в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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