"Ириски" нацелились на подписание 28-летнего Робина Госенса из Интера, сообщает HITC, ссылаясь на FC Inter News.

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Зимой "нерадзурри" арендовали немца у Аталанты, а летом уплатили обязательный пункт выкупа за 27 млн ​​евро. Впрочем, Интер был готов сразу избавиться от Госенса, не показывающего лучшие образцы своей игры. В конце летнего окна на игрока выходил Байер, однако аренда без обязательного выкупа не устроила миланцев. Новый сезон Госенс также начал бесцветно – 15 матчей и всего один ассист. Вопрос продажи экс-партнера Малиновского будет актуален для Интера и во время январского рынка.

Среди претендентов – Байер и Эвертон, который ищет достойного конкурента для Виталия Миколенко. Источник подчеркивает "однобокость" украинца – очень усердный и надежный в обороне, но слишком "бедный" в атаке (пока ни одного результативного действия). А вот Госенс времен Аталанты считался одним из лучших атакующих латералей Европы.

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