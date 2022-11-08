Влітку Шоу вів перемовини з Евертоном, Лестером і ще одним клубом АПЛ, але в підсумку залишився в МЮ. Втім, Френк Лемпард не втратив інтересу до захисника збірної Англії, який влітку 2023-го може стати вільним агентом, та продовжує вести перемовини про його перехід на Гудісон Парк. Про це повідомив журналіст Жак Тальбот у Twitter.

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Сам 27-річний Шоу ще сподівається підписати новий 5-річний контракт з МЮ, але є великі сумніви, що він залишиться на Олд Траффорд. Манкуніанці не надто хочуть ризикувати через травматичність гравця, а також сподіваються на прогрес Тайрелла Маласії, який прийшов із Фейєнорда.

Нагадаємо, основним лівим захисником Евертона є Віталій Миколенко. Українець провів усі 14 поєдинків АПЛ, результативними діями не відзначався.

У сезоні 2022/23 Люк Шоу зіграв 14 матчів, віддав 2 асисти. Віце-чемпіон Європи-2020 виступає за "червоних дияволів" з 2014 року.

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