Миколенко получает так мало игрового времени в Эвертоне не только из-за повреждения, но и из-за решения Шона Дайча, сообщает издание Goodisonnews.

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Отмечается, что наставник "ирисок" отдает предпочтение Эшли Янгу и Нейтону Паттерсону над украинцем. Поэтому вполне возможно, что Миколенко покинет Эвертон уже зимой.

К слову, Виталий сыграл за "ирисок" лишь 75 минут в Кубке английской лиги. Ранее сообщалось, что Миколенко восстанавливается от повреждения, но это не помешало провести полный матч против Англии.

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