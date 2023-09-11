Миколенко отримує так мало ігрового часу в Евертоні не лише через пошкодження, а й через рішення Шона Дайча, повідомляє видання Goodisonnews.

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Зазначається, що наставник "ірисок" віддає перевагу Ешлі Янгу та Нейтону Паттерсону над українцем. Тож цілком можливо, що Миколенко покине Евертон вже взимку.

До слова, Віталій зіграв за "ірисок" лише 75 хвилин у Кубку англійської ліги. Раніше повідомлялось, що Миколенко відновлюється від пошкодження, але це не завадило провести повний матч проти Англії.

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