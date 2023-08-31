Миколенко мощно вернулся в основу Эвертона – украинец попал в символическую сборную Кубка лиги
Защитника Эвертона Виталия Миколенко отметили за хорошую игру в матче Кубка лиги против Донкастера (2:1).
Украинец впервые в сезоне вышел в старте и провел сильный поединок. Лига отметила качественную игру Миколенко, включив его в символическую сборную по итогам второго раунда турнира. К сожалению, Виталий не сумел отыграть весь поединок, поскольку получил травму.
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Кубок английской лиги, символическая сборная 1/32 финала:
Голкипер: Пим (Мэнсфилд)
Защитники: Тете (Фулхэм), Аимсон (Эксетер Сити), Догерти (Вулверхэмптон), Миколенко (Эвертон)
Полузащитники: Лоурент (Сток Сити), Гаррет, Баркли (оба – Блэкберн)
Нападающие: Маркандей (Блэкберн), Матета (Кристалл Пелас), Саммервилл (Лидс)