Защитника Эвертона Виталия Миколенко отметили за хорошую игру в матче Кубка лиги против Донкастера (2:1).

Украинец впервые в сезоне вышел в старте и провел сильный поединок. Лига отметила качественную игру Миколенко, включив его в символическую сборную по итогам второго раунда турнира. К сожалению, Виталий не сумел отыграть весь поединок, поскольку получил травму.

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Кубок английской лиги, символическая сборная 1/32 финала:

Голкипер: Пим (Мэнсфилд)

Защитники: Тете (Фулхэм), Аимсон (Эксетер Сити), Догерти (Вулверхэмптон), Миколенко (Эвертон)

Полузащитники: Лоурент (Сток Сити), Гаррет, Баркли (оба – Блэкберн)

Нападающие: Маркандей (Блэкберн), Матета (Кристалл Пелас), Саммервилл (Лидс)