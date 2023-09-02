Виталий Миколенко после поединка посреди недели в Кубке лиги получил повреждение и сегодня остался в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Мощное начало от обеих команд, которые за стартовые 3 тура не взяли ни одного очка. Гости были немного фартовые. После углового Онана сбросил во вратарскую, а голкипер перевел идеально на ногу Дукуре. Иган, Ляруси и Амер очень неплохо пристреливались по углам, но Пикфорд трижды подряд классно спасал.

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У гостей феерил новичок. Бету, пришедший из Удинезе, накручивал оппонентов в одиночку, пробивал, пасовал под удар, правильно открывался. Атака Эвертона, за 270 минут не забившая ни одного мяча, заиграла новыми красками. Однако развить успех не удалось, а команда Пола Хекингботома постепенно начала нагнетать у чужих ворот еще больше. И на 33 минуте свой новичок сделал дело за Шеффилд. Молодежный чемпион Европы 2023 Кэмерон Арчер, которому так и не нашлось места в Астон Вилле, блестяще пробил после подачи Амера с правого края и сброса Макберни.

Бету с Данджумом не использовали еще парочку добротных моментов, а на 45+3 произошел несчастный случай. Пикфорд, который столь много спасал до того, после дальнего удара Арчера головой перевел в сетку снаряд, который отскочил от стойки. Пусть бы так в сборной Англии сыграл Джордан, ведь уже 9 сентября сборная Украины сыграет против него в отборе Евро-2024. После перерыва команда Шона Дайча продолжила делать то, что ей удается лучше всего. А именно – безбожно тратить моменты.

HT: Sheffield United 2-1 Everton



xG: 0.4-1.53

Shots: 6-9

Shots on target: 4-3

Big chances: 0-3

Touches in opp. box: 11-17

Possession: 47%-53%

Fouls: 3-4



Cameron Archer is having a debut to remember. #SHUEVE pic.twitter.com/MB1AJAgeYs — Squawka Live (@Squawka_Live) September 2, 2023

Однако на 55-й "ирискам" удалось сравнять. Трижды били гостей по ногам, а остановить результативную атаку Эвертона со своей половин на чужую не сумели. Отмечаем передасист Бету, сбросившего на правый фланг, откуда Паттерсон зрячим пасом вывел Данджума на дальнюю штангу. Люк Томас, который дебютировал после трансфера из Лестера, упустил невероятную возможность вывести Шеффилд вперед – Пикфорд парировал удар в упор, у Амера не получилось добить.

Судья компенсировал 6 минут, а решающий момент едва не произошел на 90+9. Макберни дважды подряд расстреливал Пикфорда, а тот переводил сначала в перекладину, а затем в стойку. Последний, свой шестой сейв Джордан выполнил, уже сидя. Эвертон вполне наиграл на убедительную победу, но в итоге едва не проиграл. Команда Миколенко укрепляет статус коллектива, который больше всего недобирает очков, если считать xG. Оба клуба разгорелись первым баллом. По разнице голов выше стоит Шеффилд Юнайтед (16 строчка). Зато Эвертон возглавляет зону вылета.

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