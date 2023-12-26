"Эвертон будет рассматривать возможности продажи Миколенко": Цыганык – о будущем защитника сборной Украины
Украинский журналист Игорь Цыганык оценил прогресс Виталия Миколенко в Эвертоне, заявив, что игроку не следует менять команду зимой.
"Я считаю, что сейчас ему не стоит куда-то переходить, потому что зимой делаются быстрые трансферы. Я уверен, что Миколенко подскажут, и сам клуб также будет рассматривать возможности его продажи уже летом.
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Он существенно спрогрессировал. Я считаю, что Миколенко может быть одним из тех людей, которые усилят гранд английского или другого европейского футбола. Но это будет летом", – рассказал Цыганык в эфире Циганик Live.
Напомним, в нынешнем сезоне Эвертон провел 18 матчей в АПЛ и имеет 16 очков с учетом десяти очкового штрафа. Клуб Виталия Миколенко занимает 16-ю строчку чемпионата.
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