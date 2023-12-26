Український журналіст Ігор Циганик оцінив прогрес Віталія Миколенка в Евертоні, заявивши, що гравцю не варто змінювати команду взимку.

"Я вважаю, що зараз йому недоречно кудись переходити, тому що взимку робляться швидкі трансфери. Я впевнений, що Миколенку підкажуть, і сам клуб також розглядатиме можливості його продажу вже влітку.

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Він суттєво спрогресував. Я вважаю, що Миколенко може бути одним із тих людей, який посилить гранд англійського чи іншого європейського футболу. Але це буде влітку", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Евертон провів 18 матчів в АПЛ та має 16 очок з урахуванням десятиочкового штрафу. Клуб Віталія Миколенка посідає 16 сходинку чемпіонату.

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