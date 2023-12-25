Миколенко оказался на третьем месте среди игроков, которые больше всего улучшили свой рейтинг по сравнению с предыдущим сезоном по версии WhoScored.

Результативная ошибка Миколенко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Эвертон – 2:1

В прошлой кампании средняя оценка Виталия за поединок была 6,56, а уже в сезоне 2023/24 балл вырос до 7,15, то есть улучшился на 0,59. Это третий показатель в чемпионате – больше улучшились выступления Энтони Гордона (+0,83) и Педру Нету (+0,81).

Добавим, что в текущем сезоне Миколенко сыграл в 16 матчах за Эвертон во всех соревнованиях, в которых забил 2 гола.

Эвертон проиграл Тоттенхэму, прервав идеальную серию – Миколенко мощно вернулся, но ошибся во время гола