"Миколенко может играть в любом клубе серии А": агент динамовца – об интересе Интера

"На данный момент Интер не контактировал со мной по поводу Миколенко. К нему есть большой интерес. Мне много раз звонили, но именно из Интера на меня не выходили.

Миколенко в Интер – Конте отреагировал на информацию об интересе к защитнику Динамо

Нравятся ли нам варианты с Наполи и Ювентусом? Виталий – игрок, который интересует многие клубы и может играть в любой команде Серии А, но на данный момент нет ничего конкретного. Есть большой интерес, что нормально для хорошего игрока. Пока только много контактов с инсайдерами, которые спрашивают о нем информацию, такую ​​как цена и зарплата", – сказал Серебренников в комментарии изданию fcinter1908.it.

К слову, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо хочет получить за своего защитника 35 млн евро. В прошлом сезоне Виталий провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 9 млн евро.

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