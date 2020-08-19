"Миколенко може грати у будь-якому клубі серії А": агент динамівця – про інтерес Інтера

"На даний момент Інтер не контактував зі мною з приводу Миколенка. До нього є великий інтерес. Мені багато разів телефонували, але саме з Інтера на мене не виходили.

Миколенко в Інтер – Конте відреагував на інформацію про інтерес до захисника Динамо

Чи подобаються нам варіанти з Наполі і Ювентусом? Віталій – гравець, який цікавить багато клубів і може грати у будь-якій команді Серії А, але на даний момент немає нічого конкретного. Є великий інтерес, що нормально для хорошого гравця. Поки лише багато контактів з інсайдерами, які запитують про нього інформацію, таку як ціна і зарплата", – сказав Серебренніков у коментарі виданню fcinter1908.it.

До слова, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо начебто хоче отримати за свого захисника 35 млн євро. Минулого сезону Віталій провів у футболці "біло-синіх" 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 9 млн євро.

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