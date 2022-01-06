28-летний француз почти наверняка покинет Эвертон, убеждает инсайдер Фабрицио Романо. Это произойдет уже этой зимой. Пока Динь размышляет, в каком клубе продолжить карьеру, ему по душе АПЛ.

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Претендентов на него немало, но он точно не перейдет в Ньюкасл, несмотря на интерес самого богатого клуба Туманного Альбиона. Также в услугах Люка активно заинтересован Челси, но стороны еще не начинали серьезных переговоров.

Напомним, в последнее время Динь конфликтовал с Рафаэлем Бенитесом, потому потерял стабильное место в основе. Виталий Миколенко из Динамо пришел именно на позицию француза. Он обошелся Эвертону в 23 миллиона евро.

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