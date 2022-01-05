Два зимних новичка Эвертона – Виталий Миколенко и Нейтон Паттерсон – узнали свою стоимость в Fantasy АПЛ.

Эвертон подписал еще одного игрока, который может сыграть на фланге Миколенко

Украинец стал самым дорогим защитником в составе ливерпульского клуба – 5 миллионов (столько же стоит его прямой конкурент Люка Динь). За шотландца правят на полмиллиона меньше.

Напомним, в Украине популярен Fantasy на официальном сайте английской Премьер-лиги . Следует сформировать виртуальную команду из игроков местных клубов, а они будут набирать очки за действия в матчах.

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